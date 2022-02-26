МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, украинский кризис продлится долго. Он призвал "готовиться к этому". Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт объяснил, готова ли экономика России к новым санкциям

"Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.

"Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", — добавил французский лидер.