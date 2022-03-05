Американские телеканалы ABC News и CBS News прекратили вещание из России
Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России из-за усиления наказания за фейки
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России.
"CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учтивая принятый сегодня закон о медиа", — заявил представитель канала.
Вместе с тем сообщается, что и ABC News тоже прекратил вещание из Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин подписал 4 марта закон об уголовной ответственности и крупных штрафах за фейки о действиях ВС России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против Российской Федерации.
https://1prime.ru/society/20220305/836272471.html
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