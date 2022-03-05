МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России. Телекомпания CNN прекращает вещание в России

"CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учтивая принятый сегодня закон о медиа", — заявил представитель канала.

Вместе с тем сообщается, что и ABC News тоже прекратил вещание из Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал 4 марта закон об уголовной ответственности и крупных штрафах за фейки о действиях ВС России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против Российской Федерации.