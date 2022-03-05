МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Смертность в России в январе снизилась на 12,2% в годовом выражении, рождаемость — на 2,6%, свидетельствуют данные Росстата. Путин рассказал о планах по поддержке семей с детьми

Как следует из материалов статистического ведомства, в январе в РФ скончалось 192 952 человека (в январе 2021 года 219 769 человек). Рождаемость в первый месяц 2022 года почти приблизилась к значениям января прошлого года — 103 782 новорожденных против 106 602 годом ранее.

Естественная убыль населения в России в январе текущего года составила 89 170 человек (в 2021 году — 113 167 человек).

СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус в январе 2022 года стал основной причиной смерти 28 429 человек, еще в 3 646 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в субботу.

По данным ведомства, в январе текущего года коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 614 человек. Еще в 2 863 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

Росстат также уточнил статистику за декабрь прошлого года. По обновленным данным ведомства, в декабре 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 49 692 человек (с подтвержденным или предполагаемым COVID-19), смертельные осложнения вызвал у 1 034 человек и в 4 092 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Таким образом, в январе по сравнению с декабрем прошлого года смертность от коронавируса, когда он был основной причиной смерти, снизилась почти на 37% (снижение также произошло и по всем остальным случаям, которые фиксирует Росстат).

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.

В соответствии с уточненными данными Росстата за декабрь, в общей сложности по всем этим четырем категориям в 2021 году скончались почти 518 тысяч человек. Наибольшее количество смертей людей с коронавирусом в РФ пришлось на октябрь и ноябрь 2021 года (более 75 и 88 тысяч соответственно).

В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончались 144 691 человек (6,8% от общего числа умерших в 2020 году).