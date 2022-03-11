ВОЗ объяснила Украине, что делать с патогенами в биолабораториях
ВОЗ: Украине нужно уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны для предотвращения утечек
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны, чтобы предотвратить утечки, следует из письма ВОЗ.
Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала, что на Украине размещены объекты биологических исследований, и сейчас Украина и США работают, чтобы накопленные там материалы не попали в руки России. В ответ на это в Минобороны России отметили, что этими словами заместитель госсекретаря подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
Как сообщили в ВОЗ, на протяжении нескольких лет организация сотрудничала с медвластями Киева в целях содействия внедрению методов безопасности.
В письме агентству Reuters организация сообщила, что в рамках указанной работы организация настоятельно рекомендовала медицинским властям Украины уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки.
https://1prime.ru/society/20220311/836337927.html
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