МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны, чтобы предотвратить утечки, следует из письма ВОЗ. Госдеп сделал заявление о биологических лабораториях США на Украине

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала, что на Украине размещены объекты биологических исследований, и сейчас Украина и США работают, чтобы накопленные там материалы не попали в руки России. В ответ на это в Минобороны России отметили, что этими словами заместитель госсекретаря подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.

Как сообщили в ВОЗ, на протяжении нескольких лет организация сотрудничала с медвластями Киева в целях содействия внедрению методов безопасности.

В письме агентству Reuters организация сообщила, что в рамках указанной работы организация настоятельно рекомендовала медицинским властям Украины уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки.