МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подробно рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля. В Германии предрекают массовое банкротство предприятий

"Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований", — говорится в сообщении.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.