МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Московской области отменили требование о соблюдении масочного режима и соблюдении социальной дистанции в общественных местах и на транспорте, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Врач предупредил еще об одном осложнении от коронавируса

Кроме того, в Подмосковье прекращаются проверки за соблюдением антиковидных рекомендаций со стороны региональных властей Роспотребнадзора, уточняется в сообщении.

Напомним, что со вторника 15 марта обязательный масочный режим отменяется и в Москве.

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