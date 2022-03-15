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В Подмосковье отменили масочный режим
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В Московской области отменили требование о соблюдении масочного режима и соблюдении социальной дистанции в общественных местах и на транспорте, сообщили в пресс-службе... ПРАЙМ, 15.03.2022
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, подмосковье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Московской области отменили требование о соблюдении масочного режима и соблюдении социальной дистанции в общественных местах и на транспорте, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, в Подмосковье прекращаются проверки за соблюдением антиковидных рекомендаций со стороны региональных властей Роспотребнадзора, уточняется в сообщении.
Напомним, что со вторника 15 марта обязательный масочный режим отменяется и
в Москве. Читайте также: Россия сняла введенные из-за COVID ограничения на полеты в восемь стран