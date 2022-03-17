ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело", заявил в среду Владимир Зеленский. В ООН ожидают рост цен на продовольствие в мире из-за событий на Украине

"Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.