МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Американское издание The Drive уличило украинскую прессу во лжи о якобы подбитом в Черном море береговой артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) патрульном корабле проекта 22160 типа "Василий Быков". Об этом сообщает Lenta.ru. Макрон допустил продовольственный кризис из-за событий вокруг Украины

В публикации отмечается, что сомнения в достоверности информации возникли сразу же — эксперты задались вопросом, насколько вероятно, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами способны поразить "относительно небольшую по корабельным меркам цель в Черном море".

При этом авторы The Drive констатировали, что корабль "Василий Быков" был замечен входящим в порт Севастополя, а "потопление или даже серьезное повреждение этого корабля имело бы очевидную дополнительную пропагандистскую ценность".