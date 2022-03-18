МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Украинского президента Владимира Зеленского выдвинула на Нобелевскую премию мира группа европейских политиков: бывшие и действующие министры европейских государств, депутаты, сообщает Telegram-канал издания УНИАН. Об этом пишут "Известия". Эксперт оценил потери российских металлургов от европейских санкций

Авторы инициативы отмечают, что весь народ Украины поднялся "на сопротивление силам авторитаризма".

"Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне", — заявляют политики в письме.

Вместе с тем они просят членов Комитета о продлении процедуры выдвижения до 31 марта, поскольку выдвижение было завершено 1 февраля.

"Мы понимаем, что это нарушение процедуры, но верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации", — говорится в письме.