МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Как только зенитно-ракетные комплексы С-300 из государств НАТО попадут на Украину, они станут "легитимной военной целью" для ВКС России, заявил в интервью с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине

По заявлению министра обороны Словакии Ярослава Надя, его страна готова передать Украине С-300 после того, как получит на замену другие комплексы ПВО от США или других союзников по альянсу.

"Как только комплексы С-300 пересекут границу какой-либо из стран НАТО и окажутся на украинской территории, задача российских ВКС — немедленно уничтожить эти системы противовоздушной обороны. Это — легитимная военная цель для российской авиации, и она должна реагировать на это незамедлительно", — отметил глава ЦМТО, подчеркнув, что уничтожение военных караванов зарубежной военной техники на территории Украины не приведет к открытому конфликту России и НАТО.

Как сообщают открытые источники, на сегодняшний день зенитно-ракетные комплексы С-300 стоят на вооружении 18 государств. В их числе три страны-участницы НАТО: Словакия, Болгария и Греция.