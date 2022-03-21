МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN предупредил о начале третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Lenta.ru. Зеленский сообщил, что переговоры России и Украины ещё продолжаются

При этом Зеленский заявил о своей готовности к переговорам, без которых. По мнению украинского лидера, без которых, по его мнению, Россия и Украина не смогут завершить конфликт.

"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну," — заявил украинский лидер.