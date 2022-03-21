МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и руководство компании, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какую социальную помощь получат россияне

"Самым важным фактором при поиске новой работы на сегодняшний день стала стабильность — ее отметили 67% опрошенных жителей России. 63% респондентов указали, что для них один из решающих факторов при выборе новой работы — высокий уровень заплаты. Еще 54% участников исследования отметили важность адекватного рабочего коллектива и руководства компании", — выяснили специалисты.

В свою очередь 44% опрошенных рассказали, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста на новой работе, а 32% хотели бы найти работу с гибким графиком.

При этом, как выяснили специалисты, 30% россиян обращают внимание на интересные рабочие задачи. "28% опрошенных отметили, что для них важны возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью. Четверть респондентов (25%) надеется найти новую работу с удаленным форматом занятости, а для 11% опрошенных важно отсутствие дресс-кода", — поясняется в исследовании.

Специалисты опросили более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы. Респондентам в некоторых вопросах предлагался множественный вариант выбора.