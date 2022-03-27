МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявили в своем Telegram-канале о "подлых манипуляциях" и "лжедипломатии Брюсселя", передает Lenta.ru. Захарова ответила на заявление США по поводу ухода компаний из России

Представитель российского МИД привела высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ранее предостерегшего от возникновения союза между Россией и Китаем на фоне украинских событий.

Боррель заявил следующее: "Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу".

"Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя", — прокомментировала эти слова Захарова.