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Захарова обвинила Брюссель в "подлых манипуляциях"
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявили в своем Telegram-канале о "подлых манипуляциях" и "лжедипломатии Брюсселя", передает Lenta.ru. Представитель... ПРАЙМ, 27.03.2022
новости, общество , экономика, мид россии, мария захарова, заявление, жозеп боррель, россия, китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявили в своем Telegram-канале о "подлых манипуляциях" и "лжедипломатии Брюсселя", передает Lenta.ru.
Представитель российского МИД привела высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ранее предостерегшего от возникновения союза между Россией и Китаем на фоне украинских событий.
Боррель заявил следующее: "Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу".
"Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя", — прокомментировала эти слова Захарова.