МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Действующая украинская власть должна быть устранена в любом случае, заявил в беседе с изданием "Украина.ру" экс-премьер Украины Николай Азаров. Глава Евросовета обвинил Россию в "военных преступлениях" на Украине

"Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена", — Азаров.

По его словам, сегодня украинские власти, возможно, и отвечают интересам руководителей из Соединенных Штатов, но уж точно никак не отвечают интересам своей страны и собственного народа.