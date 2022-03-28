МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Действующая украинская власть должна быть устранена в любом случае, заявил в беседе с изданием "Украина.ру" экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена", — Азаров.
По его словам, сегодня украинские власти, возможно, и отвечают интересам руководителей из Соединенных Штатов, но уж точно никак не отвечают интересам своей страны и собственного народа.
https://1prime.ru/society/20220328/836519766.html
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