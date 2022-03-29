МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. На переговорах с Россией в Стамбуле в программу-минимум входит обсуждение гуманитарных вопросов, в программу-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом, заявил в эфире украинских СМИ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщают "Известия". Кулеба рассказал о "плане Б" для Украины

По его словам, к настоящему моменту стороны не достигли договоренности ни по одному пункту.

Отметив, что украинская сторона не готова "отказываться от территорий, людей и суверенитета", Кулеба заявил, что стороны могут разъехаться, если "РФ продолжит говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов".

В то же время глава украинского МИД порекомендовал членам украинской делегации "ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей".