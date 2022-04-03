МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Знаменитости, которые испугались или не поняли события на Украине, не являются врагами государства, заявил в эфире канала "Беларусь 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ОБ этом сообщает РИА Новости. Песков сообщил о том, что он установил VPN

"Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства… У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось — они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства", — заявил представитель президента.

При этом он отметил, что есть и такие люди, которые "не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных".

"Вот это — враги государства, и с ними мы будем бороться", — подчеркнул Песков, добавив, что эти люди больше уже никогда не получат доступ к государственному финансированию, в частности, к государственным грантам, съемкам в фильмах, на которые выделяются средства из бюджета, ролям в театрах.