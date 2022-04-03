МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому избежать конфликта с Россией, отказавшись от вступления Украины в НАТО, однако Зеленский отказался от этого предложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Wall Street Journal. Зеленский обсудил с Джонсоном усиление экономического давления на Москву

Как сообщает издание, Шольц предпринял последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом 19 февраля, когда на встрече в Мюнхене заявил украинскому президенту, что Киев должен отказаться от своих планов по вступлению в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией.

"Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины", — говорится в публикации.

Однако Зеленский отказался от возможности урегулирования конфликта, сославшись, что большинство украинцев якобы поддерживают вступление страны в Североатлантический Альянс.

"Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают", — отмечает Wall Street Journal.