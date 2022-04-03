В Казахстане предотвращено покушение на президента республики
КНБ Казахстана: в республике задержан агент иностранной разведки, готовивший покушение на президента
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила в воскресенье пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220403/836574823.html
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