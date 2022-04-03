МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила в воскресенье пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Казахстан может сократить добычу нефти до конца апреля

"Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих", — говорится в сообщении.