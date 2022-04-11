МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство Сербии должно поддерживать внешнюю политику Евросоюза, в том числе санкции, если хочет стать членом ЕС. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"То же самое касается и других стран Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например, Сербию", – сказала Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

По ее словам, "если кто-то хотел бы стать членом Европейского союза, чего хочет Сербия, то центральное значение имеет поддержка в такие моменты внешней политики Европейского союза и поддержка соответствующих санкций".