МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", что на складах и в медицинских организациях в России есть достаточное количество лекарств. В России вырос спрос на чай и кофе

"Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях", — сказал Мурашко.

Он отметил, что для льготных категорий граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям. По ряду препаратов заключены двух- и трёхлетние договоры, уточнил министр.

Экономическая ситуация в РФ позволяет с оптимизмом смотреть на обеспечение россиян лекарствами, подчеркнул министр здравоохранения России.

"Сегодня все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет нам посмотреть на обеспечение лекарственными препаратами с оптимизмом",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Он отметил, что были "определенные моменты", когда оптовики придерживали лекарственные препараты, сразу же не выводили их в аптечную сеть.

Мурашко отметил, что по ряду лекарственных препаратов, в том числе для лечения болезни Паркинсона, пока идет формирование цепочек поставок, в скором времени эти проблемы будут решены, заверил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности, по болезни Паркинсона. И я думаю, что в короткий промежуток времени мы это все закроем и решим эти все проблемы", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Было также отмечено, что по препаратам для лечения щитовидной железы уже нет никаких проблем, как и с поставками и наличием лекарств для лечения бронхиальной астмы.

Министр здравоохранения России также подчеркнул, что перед отечественной фарм-отраслью стоит задача по большей локализации и разработке лекарств, в том числе оригинальных.

"Сегодня ставим задачу перед отечественной фарм-отраслью по большей локализации, по разработке лекарственных препаратов, как аналогов, дженериковых препаратов, так и в том числе оригинальных препаратов, но влияющих на те же группы заболеваний, по которым используются и импортные", — сказал он.

Мурашко также напомнил, что до 80% препаратов из перечня жизненно важных "с той или иной степенью" локализации отечественные.

"В целом, основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Министр также отметил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.