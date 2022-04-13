МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Наиболее привлекательными сферами для трудоустройства россияне считают IT и телекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, а также добывающую отрасль, сообщает "РГ" со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ. Российская IT-отрасль определила направления, требующие поддержки

IT и торговлю как наиболее предпочтительные для работы отрасли назвали по 32% респондентов, а добычу ресурсов выбрали 27%.



Также в пятерку лидеров вошли энергетика и государственная служба, на которые указали по 19% опрошенных.

Как отметила исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова, государственная поддержка ряда отраслей, направленная на их устойчивое и планомерное развитие в период экономических спадов, помогает сформировать образ стабильности и надежности этих сфер в глазах россиян.

"Это отразилось и в результатах исследования НАФИ — ключевые позиции рейтинга заняли поддерживаемые государством отрасли — IT, торговля, добыча энергоресурсов, строительство", — заключила она.