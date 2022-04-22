МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Число мошеннических рассылок, направленных на сотрудников компаний для получение доступа к их устройствам, с февраля по март в мире выросло примерно в 10 раз, сообщает "Лаборатория Касперского". Телефонные мошенники стали чаще атаковать россиян

"Эксперты… обнаружили рост количества сложных рассылок, нацеленных на организации в разных странах, в том числе в России. Цель злоумышленников — вклиниться в корпоративную переписку и ответным письмом убедить пользователей скачать зловред на свой компьютер. Так атакующие пытаются получить доступ к устройствам пользователей… С февраля по март 2022 года количество таких писем выросло в 10 раз, увеличившись примерно с 3 до 30 тысяч", — говорится в сообщении.

Согласно одной из схем, раскрытых специалистами компании, в ветке уже имеющейся переписки пользователи получают письмо, в котором содержатся вложение или ссылка, часто ведущие на какой-либо популярный облачный сервис для хранения файлов.

"Задача письма — убедить получателей пройти по ссылке, скачать заархивированный документ и открыть его, используя пароль, указанный в тексте, или открыть вложение, прикрепленное к письму. Для этого злоумышленники обычно пишут, что документ содержит важные данные, которые получатель давно запрашивал: например, платежную форму или коммерческое предложение", — отмечают в компании.

Уточняется, что попавшая на компьютер вредоносная программа может красть учетные данные пользователя, шпионить за деятельностью компании, распространяться по сети и устанавливать программы-шифровальщики на другие ПК, а также получать доступ к электронным письмам.