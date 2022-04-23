ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба ПАО "Гайский ГОК" сообщила журналистам, что обнаруженные при заезде на горизонт 1205 метров тела погибших работников горно-обогатительного комбината в Оренбургской области не имеют внешних повреждений, информация о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждается. На шахте в Оренбургской области произошел взрыв

Отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией, администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им необходимую помощь, добавили в компании.

Ранее стало известно, что при проведении взрывных работ на этой шахте произошел преждевременный взрыв, в результате которого погибли трое работников. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.