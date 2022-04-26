МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Коронавирус может находиться в органах и тканях человека до нескольких месяцев, рассказал URA.RU иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков. В Роспотребнадзоре допустили возвращение штамма COVID-19 "дельта"

"Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может долго сохраняться месяцами. SARS-CoV-2 остается в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и легких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в легких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках", — сказал он.

По словам Крючкова, такой процесс может наблюдаться не у всех больных. "Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев коронавирус будет пребывать в организме. Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации", — отметил иммунолог.

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев выразил аналогичное мнение. "Коронавирус действительно может сохраняться в некоторых органах и тканях. В свое время все удивлялись — были люди, которые выздоравливали после лихорадки Эбола, а потом у них опять случалось обострение. Оказалось, что в глазных яблоках и тестикулах этот вирус может сохраняться долгое время. Есть общий принципы существования вирусов", — объяснил эксперт. Он не исключил, что коронавирус также может сохраняться в этих органах.