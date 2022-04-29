МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка", покинувшие Россию, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, хотят вернуться, но правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это делать, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Омбудсмен предложил давать субсидии ресторанам из их же налогов

"Лондонский список" — условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.

"Конечно, кризис вносит свои коррективы, с каждым днем отношения с Западом становятся все более непростыми, но могу сказать, что есть тем не менее деловые люди, которые хотят вернуться, даже в такой ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать",- сказал он.

Бизнесмены, по его словам, "готовы не только приехать, но и оказаться, как того требует закон, под следствием". "Но чтобы следствие было открытым, чтобы, пока оно идет, они находились на свободе, чтобы они, наконец, имели право и возможность доказывать свою невиновность не из тюрьмы",- подчеркнул омбудсмен.

"Но государство на все это отвечает: пусть они приезжают, а мы тут посмотрим, сажать их, или нет. Понятно, что при таком отношении никто не будет возвращаться",- заключил Титов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.