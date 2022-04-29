МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Росздравнадзор предупреждает россиян о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая лже-льготы — компенсации за якобы некачественное лечение, сообщается на сайте ведомства. Россиянам рассказали, как мошенники обманывают с помощью лотерей

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает граждан о ряде мошеннических случаев, которые снова участились в последнее время в регионах: злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лже-льготу, материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства", — говорится в сообщении.

По информации Росздравнадзора, общение со своими жертвами преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счета в одном из российских банков.

В ведомстве подчеркнули, что в компетенции Росздравнадзора входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, а сотрудники не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства.

"Росздравнадзор призывает граждан проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения", — уточняется в материале.