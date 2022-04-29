МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы… на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также снимается ограничение на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы РФ, и Киргизии в РФ, а также на "выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Киргизскую Республику".