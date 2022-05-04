МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В крупных городах России наблюдается невысокий подъем заболеваемости COVID-19, произошедший вследствие отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации, рассказал URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ученые: новые версии омикрона могут вызвать волну заболеваемости

"Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при "омикроне", "дельте". Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть", — отметил он.

По словам собеседника агентства, это "естественные колебания". "Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются", — сказал иммунолог.

По мнению кандидата наук, в России еще рано отменять все ограничения. "Единственный вариант, который напрашивается, это массовая вакцинация групп риска. И перестать распространять сообщения в медиа, что это обычное ОРВИ, что все закончилось, что не нужны никакие меры. Маски, по крайней мере в общественных местах, нужно вернуть. В транспорте обязательно. Ничего страшного тут нет", — подчеркнул Крючков.