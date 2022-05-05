Росздравнадзор рассказал, как идут поставки лекарств в российские аптеки
Росздравнадзор: срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков на сегодня нет
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Росздравнадзор сообщил, срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается.
"На сегодняшний день срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков не наблюдается", — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки — в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах — 15 дней.
Также сообщается, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа.
"Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", — говорится в сообщении.
В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/society/20220505/836827982.html
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