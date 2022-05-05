МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Росздравнадзор сообщил, срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается. Юрист объяснил, как законно ввозить лекарства из-за рубежа

"На сегодняшний день срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков не наблюдается", — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки — в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах — 15 дней.

Также сообщается, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа.

"Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", — говорится в сообщении.

В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.