МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Государства-участники НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Российской Федерацией на Украине, призвал в интервью с CNN экс-глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс. Об этом сообщает РИА Новости. Польский генерал обвинил Россию в попытках подрывать НАТО руками Варшавы

По словам генерала, в НАТО приходят начинают понимать, что для эффективного противодействия российской спецоперации Украине недостаточно просто поставок вооружений и боеприпасов.

"Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории", — предложил генерал.

Он считает, что сформированные таким образом бригады ВСУ буду способны "сражаться по-западному", ведь они в их распоряжении будут находиться совместимые с НАТО танки, огневая поддержка с воздуха и средства ПВО.

По расчетам генерала, на подготовку пяти бригад ВСУ уйдет шесть-восемь месяцев, а для их укомплектования Украина должна предоставить до 40 тысяч украинцев.