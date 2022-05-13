МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Спецоперация России по защите Донбасса проводится по графику, заявил в эфире телеканала Sky News постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом сообщают "Известия". СМИ: Российская спецоперация породила вакуум власти в Европе

"Я могу заверить вас, что специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля, проводится в соответствии с графиком", — заявил постпред.

Вместе с тем он отметил, что спецоперация "не такая быстрая, как некоторые люди хотели бы в России", потому что российским вооруженным силам необходимо защищать союзников из ЛНР и ДНР, а также гражданское население.

"Если бы российские войска взяли за образец США и другие западные страны, мы прошлись бы паровым катком по Украине несколько раз к настоящему моменту. Но таких намерений никогда не было", — подчеркнул Чижов.

При этом он уточнил, что Москва настаивает на "нейтральном статусе" Украины, признании ею Крыма частью России и независимости республик Донбасса.