МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Если в Финляндии, в непосредственной близости от России, будут размещены наступательные вооружения НАТО, российская группировка войск на границе будет усилена, написал в Telegram председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщает RT. Финляндия заморозила счета Faberlic и арестовала имущество главреда "МК"

"В случае если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе", — написал он в Telegram.

При этом Бондарев отметил, что в настоящий момент безопасности России ничего не угрожает.

Ранее финское правительство приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Вместе с тем министр госсобственности и отношений Финляндии с Евросоюзом Тютти Туппурайнен заявила о готовности властей страны к "всевозможным неприятным мерам" со стороны России в связи с планами Финляндии вступить в Североатлантический альянс.