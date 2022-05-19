МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бизнесмен Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова приняли решение развестись после 30 лет брака.

Рассмотрение дела назначено на 7 июня, на 12.00 мск. Вопрос будет рассмотрен мировым судьей судебного участка района Крылатское в Москве, рассказали РИА Новости в суде.

Уточняется, что Усманов является истцом по данному делу, а Винер – ответчиком.