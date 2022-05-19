2022-05-19T16:23:00+03:00
2022-05-19T16:29:29+03:00
2022-05-19T16:23:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220519/836936083.html
Алишер Усманов решил развестись с Ириной Винер
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бизнесмен Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова приняли решение развестись после 30 лет брака. Рассмотрение дела... ПРАЙМ, 19.05.2022
общество , экономика, новости, алишер усманов
https://cdnn.1prime.ru/images/83693/60/836936032.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83693/60/836936032.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83693/59/836935982.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83693/59/836935982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83693/59/836935969.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83693/59/836935969.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бизнесмен Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова приняли решение развестись после 30 лет брака.
Рассмотрение дела назначено на 7 июня, на 12.00 мск. Вопрос будет рассмотрен мировым судьей судебного участка района Крылатское в Москве, рассказали РИА Новости в суде.
Уточняется, что Усманов является истцом по данному делу, а Винер – ответчиком.