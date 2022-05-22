МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Замораживание российско-украинских переговоров является инициативой Украины, заявил помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский. Рада Украины одобрила закон о запрете российских медпрепаратов

"Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины", — отметил политик во время интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье.

По словам Мединского, "Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне", что неоднократно подтверждалось президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Однако для встречи на высшем уровне необходима серьезная подготовка, документы высокой степени готовности. "Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", — подчеркнул помощник российского президента.

Российская сторона передала украинским коллегам проект договора, в котором были прописаны согласованные принципиальные позиции, заявил Мединский. "Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне", — констатировал политик.

"ПОМОЩЬ" США

Владимир Мединский также заявил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву с целью закабаливания Украины финансовыми и политическими обязательствами, превращения ее в колонию.

"Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма. Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным", — отметил политик, комментируя намерение США оказать Украине помощь на 40 миллиардов долларов.

По мнению помощника президента, с одной стороны, стоит задача максимально навредить "своему геополитическому конкуренту и противнику, России". "Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые — кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача — закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию", — продолжил Мединский.

Политик также подчеркнул, что "украинские власти сами прекрасно это понимают", но исходят из того, что "расплачиваться будут не они, а следующие поколения".