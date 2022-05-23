МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарного контроля на границе, чтобы не допустить завоза оспы обезьян в РФ. Врач рассказал о новых особенностях коронавируса

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле службы. Наборов реагентов для определения вируса достаточно, также сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор проинформировал, что вероятность завоза данного заболевания в Россию оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи болезни.

Сообщается, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями и материалами из очагов поражения больного человека

В ведомстве уточнили, что при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, надо следовать базовым правилам профилактики: пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.