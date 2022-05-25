МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Столичный мэр Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию. По ней власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.

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"Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию. 1. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений", — написал он в своем блоге.

Мэр добавил, что в общей сложности по ковидной амнистии прекратится взыскание или будет осуществлен возврат порядка 13,6 миллиарда рублей, "что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей".

Собянин также сообщил, что правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов, амнистия вступает в силу с 1 июня.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.