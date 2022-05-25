МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, который позволит гражданам встать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.
Теперь физлицо сможет подать заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.
Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.
https://1prime.ru/society/20220525/836977589.html
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