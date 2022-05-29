МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. За последние девять недель немецкое правительство сократило поставки оружия на Украину "до минимума", пишут "Известия" со ссылкой на дынные газеты Welt am Sonntag. В ФРГ назвали разрушительные последствия возможного эмбарго против России

Как сообщает немецкое издание, с 30 марта по 26 мая от федерального правительства Германии Киеву поступило лишь две партии оружия.

Согласно документам, попавшим в распоряжение Welt am Sonntag, в середине мая ФРГ направила на Украину 3 тысячи противотанковых мин и 1,6 тысячи специализированных противотанковых мин направленного действия. Предыдущая партия из Германии поступила на Украину в середине апреля — Киев получил запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатые вещества и мины.

При этом издание отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывался от прямых поставок Украине тяжелых вооружений. Украине, но вместе с тем он обещал восточноевропейским государствам новое немецкое вооружение взамен старого советского, которое войска Украины могли бы применять без дополнительного обучения.