МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Победа Украины в противостоянии российской военной спецоперации практически невозможна, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Об этом сообщает РИА Новости.
Бэндоу считает, что Соединенные Штаты переоценивают возможности украинской власти.
"Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно", — пишет экс-помощник.
По его мнению, Белому дому нужно добиться, чтобы Украина вернулась к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
"США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое", — резюмировал Бэндоу.
https://1prime.ru/society/20220529/837013687.html
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