МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Победа Украины в противостоянии российской военной спецоперации практически невозможна, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Об этом сообщает РИА Новости. Экс-премьер Японии обвинил Зеленского в начале спецоперации на Украине

Бэндоу считает, что Соединенные Штаты переоценивают возможности украинской власти.

"Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно", — пишет экс-помощник.

По его мнению, Белому дому нужно добиться, чтобы Украина вернулась к урегулированию ситуации дипломатическим путем.

"США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое", — резюмировал Бэндоу.