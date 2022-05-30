Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в России
Роспотребнадзор: случаев оспы обезьян в стране не выявлено
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что случаев оспы обезьян в России не выявлено. Ведомство принимает все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну.
"В России не выявлены случаи заболевания оспой обезьян. В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий",- подчеркивается в пресс-релизе.
Роспотребнадзор в настоящий момент предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России, подчеркнули в пресс-службе.
https://1prime.ru/society/20220530/837022571.html
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