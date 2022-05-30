МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что случаев оспы обезьян в России не выявлено. Ведомство принимает все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну. В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию

"В России не выявлены случаи заболевания оспой обезьян. В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий",- подчеркивается в пресс-релизе.

Роспотребнадзор в настоящий момент предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России, подчеркнули в пресс-службе.