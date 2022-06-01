МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми, заявил в беседе американскому телеканалу Newsmax президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru. В США назвали Зеленского жуликом, "по которому плачет тюрьма"

Зеленский отметил, что ситуация крайне тяжелая, ВСУ "теряет 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою".

Как ранее писала британская The Gurdian, появляется все больше данных, указывающих на тяжелые потери ВСУ в Донбассе. Авторы статьи отметили, что тактика российских войск, определяющая ход сражения, поставила украинцев перед "жестокой дилеммой" — удерживать позиции, неся тяжелые потери, или отступить.