МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Зарегистрированная безработица в России за неделю с 23 по 30 мая выросла на 11,5 тысячи, достигнув 686,4 тысячи человек. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда. Исследование показало, сколько пенсионеров в России продолжают работать

Отмечается, что количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели за тот же период увеличилось на 2,7 тысячи — до 130,2 тысяч человек, число работников в простое выросло на 1,2 тысячи — до 131,9 тысячи человек.

При этом, по данным Голиковой, количество вакансий на портале "Работа в России" превышает численность зарегистрированных безработных граждан почти в 3,3 раза. На сегодняшний день соискателям доступно более 2,25 миллиона предложений о работе.