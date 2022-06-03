МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Сбербанк сообщил об атаках сети телефонных мошенников в России

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград, ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом, которые были введены из-за распространения коронавируса, будут сняты, сообщили журналистам в оперативном штабе.

"Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты", — говорится в сообщении.