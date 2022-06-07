В Госдепе заявили о необходимости сохранять диалог с Россией
Представитель Госдепа Прайс заявил о необходимости сохранять диалог с Россией
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены поддерживать связь с Москвой и считают это необходимым в текущих условиях, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом пишут "Известия".
Как отметил прайс, США уверены, что линии коммуникаций, диалога важны всегда, "но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны".
"Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", — подчеркнул он.
При этом Прайс напомнил, что Соединенные Штаты выступали против сокращения американского дипломатического представительства в России.
https://1prime.ru/society/20220607/837098081.html
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