МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены поддерживать связь с Москвой и считают это необходимым в текущих условиях, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом пишут "Известия". Госдеп США: визит Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна

Как отметил прайс, США уверены, что линии коммуникаций, диалога важны всегда, "но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны".

"Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", — подчеркнул он.

При этом Прайс напомнил, что Соединенные Штаты выступали против сокращения американского дипломатического представительства в России.