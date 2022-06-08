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Минтруд не прорабатывает продление майских праздников
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Министерство труда России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. На вопрос корреспондента... ПРАЙМ, 08.06.2022
общество , экономика, новости, россия, минтруд, майские праздники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министерство труда России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.
На вопрос корреспондента РИА Новости о мерах по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами министр ответил: "Нет".