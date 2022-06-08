МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министерство труда России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

На вопрос корреспондента РИА Новости о мерах по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами министр ответил: "Нет".