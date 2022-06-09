МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что для начала переговоров с Москвой необходимо, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, звучат как "эхо из ушедшего времени", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости. Сенатор предложил перекрыть газ странам, не пропустившим борт Лаврова

Сенатор отметил, что "Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24.02", но у него были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к разрешению кризиса на Донбассе и установления стабильности на юго-востоке страны.

"Теперь же этот призыв звучит, как отдаленное эхо из давно ушедшего времени", — заключил Пушков.