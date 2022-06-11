МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 мая по 5 июня вернулся к росту после недельного снижения, поднявшись на 1,3 пункта — до 106,7 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по антисептикам (на 8%, до 349 рублей), медицинским маскам (на 7%, до 92 рублей) и кусковому мылу (на 3%, до 120 рублей). Снизился он по лимонам (на 7%, до 42 рублей), перчаткам (на 1%, до 151 рубля) и гречке (на 1%, до 115 рублей). И только по туалетной бумаге средний чек сохранился на прежнем уровне (103 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,3 пункта и составил 106,7 пункта.

На прошлую неделю пришлась выплата части заработной платы по итогам мая, что отразилось на расходах домохозяйств и привело к увеличению размера средней покупки средств индивидуальной защиты, отмечают аналитики "Платформы ОФД".