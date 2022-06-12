МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Сейчас россиянам важно быть сплоченными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении граждан с Днём России.

"Поздравляю вас и всех граждан страны с Днём России — с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными", — сказал президент во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии.

Он отметил ценность и силу вековых традиций и духовных устоев, которые крепли на протяжении всей истории России и были оставлены предками в завещание.

"Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными", — сообщил Путин.