МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются любимым делом, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, сколько россияне пьют вина

"Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (56% против 49% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных моложе 34 лет (58% против 48%)", — показало исследование, в котором приняли участие 3 тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Кроме того, чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей их 45%, то среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей — уже 59%.

Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 65% из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 62%), программистов (61%) и медсестер (60%). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (27%), продавцов (32%), охранников (40%), операторов колл-центров (41%) и секретарей (42%).