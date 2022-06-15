МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии вынудит НАТО исключить эти страны из НАТО, заявил в интервью Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров. Операторы Балтии призвали к отказу от российской электроэнергии

Парламентарий отметил, что в уставе НАТО прописано условие, согласно которому спорные территории не могут входить в альянс. Таким образом, если Москва отзовет признание независимости этих стран, "вновь открывшиеся обстоятельства" сделают их членство в альянсе нелегитимным.

Ранее депутат Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

По его мнению, Госсовет принимал решение о признании независимости республики незаконно, потому что этот орган не имел полномочий лишать СССР территориальной целостности и раздавать его территории. Вместе с тем Федоров указал на тот факт, что Конституцию России дополнили статьей 67.1, гласящей, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".