В Госдуме придумали способ исключить страны Балтии из НАТО
Депутат Федоров назвал отмену признания Россией стран Балтии поводом их исключения из НАТО
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии вынудит НАТО исключить эти страны из НАТО, заявил в интервью Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.
Парламентарий отметил, что в уставе НАТО прописано условие, согласно которому спорные территории не могут входить в альянс. Таким образом, если Москва отзовет признание независимости этих стран, "вновь открывшиеся обстоятельства" сделают их членство в альянсе нелегитимным.
Ранее депутат Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".
По его мнению, Госсовет принимал решение о признании независимости республики незаконно, потому что этот орган не имел полномочий лишать СССР территориальной целостности и раздавать его территории. Вместе с тем Федоров указал на тот факт, что Конституцию России дополнили статьей 67.1, гласящей, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".
https://1prime.ru/society/20220615/837169162.html
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